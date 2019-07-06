مصدر أمني: الحشد يصد تعرضا لداعش شمال شرق بعقوبة

2019/07/06 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في اللواء 110 للحشد الشعبي في ديالى ، أمس الجمعة ، بصد تعرض لداعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث إن"

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