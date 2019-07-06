الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية تهدد أبل وهواوي

2019/07/06 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في حين أخذت وتيرة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين فى الهدوء، ظهرت بوادر حرب تجارية جديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية والعكس، وهو

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