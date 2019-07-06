عباس علي العلي - العقل الجمعي بين الوعي المختار وهوس الجماعة

2019/07/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي العقل الجمعي في مجتمع ما يمثل شكل من أشكال الضمير الفاعل أو الحاضر في القيم الفوقية الحاكمة للمجتمع وإنعكاس على راهنية الثقافة والمعرفة الاجتماعية، وليس بالضرورة أن يكون هو معيار التفاضل أو النتيجة الأصح أو المناسبة للواقع بصفته الإيجابية , قد يكون العقل الجمعي خاضعا لسطوة بعض إملاءات العقل الفردي ومنحازا له، نتيجة القهر والاستلاب المغلف أما بالخوف أو بالقداسة أو تحت سطوة العبودية للحاجة، وبالتالي......

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