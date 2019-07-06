على تويتر الامريكي ودون توضيح الطريقة داعش الارهابي يقول انه سيسلم الدولة الى المهدي

2019/07/06 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فال داعش الارهابي في فيديو بثه الان على تويتر الامريكي انه سيسلم الدولة الى المهدي دون ان يوضح من هو المهدي وكيفية التسليم ومتى؟؟

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