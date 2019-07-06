إلقاء القبض على رجل كوري جنوبي للاشتباه في علاقاته بالإرهاب

2019/07/06 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسئولون بوزارة الدفاع يوم الجمعة عن إجراء التحقيق مع رجل كوري جنوبي بتهمة سرقة جهاز يستخدم في المتفجرات العسكرية أثناء خدمته في الجيش وإقامته علاقات مع أعضاء يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية .ووفقًا للمسئولين ، يشتبه في الرجل البالغ من العمر 23 عاما ، والذي تم تعريفه فقط بلقبه بارك...

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