رئيس اركان القوات الخاصة الامريكية الذي شارك بغزو العراق مهدد بالاعتقال الاثنين القادم ترجمة خولة الموسوي

2019/07/06 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال براين جيمس بوكويست الذي شغل منصب نائب القائد ورئيس أركان فرقة العمل الخاصة المختلطة للعمليات الخاصة في غزو العراق في الفترة 2003-2004 ان حاكمة ولاية أوريغون ، كيت براون ،قالت اليوم إنها سترسل الشرطة الاثنين القادم لتجمع المشرعين في الولاية الذين لم يحضروا.لبحث قضية المناخ والكاربون المنتشر في الولاية ورداً على ذلك ، علق بوكويست...

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