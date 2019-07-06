فايا يونان تحيي حفلين في تونس ضمن مهرجان قرطاج الدولي

2019/07/06 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايا يونان تحيي حفلين في تونس ضمن مهرجان قرطاج الدوليتستعد الفنانة السورية فايا يونان، خلال يوليو الحالي، لإحياء حفلين في تونس، الأول ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، أما الثاني فهو ضمن مهرجان بنزرت الدولي، وفق ما أعلنت إدارة المهرجانين.

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