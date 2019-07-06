2019/07/06 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي يبحث مع وزير الداخلية المستجدات الامنية وشكاوى المواطنين بحث عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي مع وزير الداخلية ياسين الياسري، المستجدات الامنية وشكاوى المواطنين في بغداد.جاء ذلك خلال زيارته، الى وزير الداخلية ياسين الياسري.وذكر بيان لمكتبه، انه" في مستهل اللقاء بارك البخاتي تسنم الياسري مهام الوزارة"، متمنياً" له النجاح والسداد في أداء مهامه الوطنية خدمةً لبلدنا العزيز".وأضاف" حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من المستجدات الامنية وشكاوى المواطنين الواردة لنا من مختلف مناطق العاصمة بغداد".

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