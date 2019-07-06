2019/07/06 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم يدعو كتلة الحكمة الى تشريع قانون رادع لمكافحة المخدرات دعا زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، كتلة الحكمة الى متابعة تشريع قانون رادع لتعاطي المخدرات.وقال السيد عمار الحكيم في بيان، ان" تحذير المرجعية الدينية العليا من انتشار آفة المخدرات بين صفوف الشباب يمثل جرس انذار يُقرع لينبه الجهات المعنية على خطورة الموقف، ففي الوقت الذي نثمن فيه دعوتها المباركة لتشريع قانون رادع لتعاطي المخدرات والمتاجرة بها".ودعا" كتلة الحكمة النيابية المعارضة الى متابعة تشريع هذا القانون وان يكون على رأس أولوياتها"، مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المعنية" باتخاذ رؤى المرجعية خارطة طريق لتوفير الحماية للشرائح المجتمعية المستهدفة، فضلا عن ضرورة فضح واعتقال المتنفذين الذين اشارت اليهم المرجعية بالوقوف وراء رواج المخدرات مع دعم الاعلام المهني في التثقيف لتداعياتها المدمرة حاضرا ومستقبلا".

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