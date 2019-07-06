الحكومة العراقية أمام مسؤولية تاريخية بعد وضع بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/06 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – وضع قرار اليونسكو بوضع موقع مدينة بابل الأثري على لائحتها، السلطات العراقية أمام مسؤولية جديدة بعد فشلها في المحافظة على

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