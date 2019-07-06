إيران تعلن “حرب ناقلات” على بريطانيا

2019/07/06 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت بريطانيا، بعد فترة من التحفظ، إلى الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطة إيران في المنطقة وأجنداتها التخريبية، ما يمثّل تحولا لافتا في

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