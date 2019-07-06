2019/07/06 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابورغيف: هناك افتراءات مكشوفة على فريق المعارضة لإفراغ الساحة والتفرد كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض نوفل أبو رغيف، عن وجود افتراءات مكشوفة على فريق المعارضة لإفراغ الساحة والتفرد بالدولة.وقال أبو رغيف في تصريح صحفي ان" هناك افتراءات مكشوفة على فريق المعارضة وخلط مقصود للأوراق، لإفراغ الساحة والتفرد، بحجة مقاسات خاصة يريد البعض ترويجها عبث".وأضاف ان" الحكمة لم تجتمع ولم يحضر ممثلا عنها في الحكومة الى ماقبل اعلان المعارضة السياسية بأسبوع كامل"، منوهاً ان" يقول خلاف هذا الكلام كاذب ويحاول تضليل الراي العام".وأوضح أبو رغيف" فاذا طلبت اسماء قبل الذهاب الى المعارضة فهناك شخصيات كفؤة تعمل منذ سنين طويلة ولديها خبرة 30 عاماً، ولأنه ينتمي الى الحكمة المعارضة ينبغي طرده من الحكومة! هذا كلام غير معقول"، عاداً إياه" استفزاز ودعوة لإخراج منظومة التيار لكي تستفرد بعض القوى السياسية بالدولة وهذا ما لا نسمح به مطلقاً".واختتم بالقول" المعارضة السياسية معارضة على غرفة القرار السياسي وفريق الحكومة وليست على منظومة الدولة".

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