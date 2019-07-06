بالفديو … زلزال في كاليفورنيا الامركية الان بدرجة 7.1

2019/07/06 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال يضرب مجدداً جنوب كاليفورنيا بقوة سبع درجات فاصل واحد اضغط هنا

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