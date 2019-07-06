شاهد.. رسالة مؤثرة من طفل الى رئيس وزراء العراق

2019/07/06 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه طفل عراقي، رسالة مؤثرة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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