الرابطة الأممية للعمال - عرض موجز لتاريخ الرابطة الأمميّة للعمال _ الأمميّة الرابعة

2019/07/06 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الرابطة_الأممية_للعمال مقدمة منذ الأربعينيات ونحن نخوض معركة طويلة وضارية لبناء أحزاب ثورية ذات تأثير جماهيري، في كل البلدان، ومن أجل بناء الأمميّة.فهمنا نضالنا على أنه استمرار لذلك الذي بادر به ماركس، وأنجلز، وروزا ليكسمبورغ، وكارل ليبكنخت[1]، ولينين[2]، وتروتسكي[3] لبناء الأمميات الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة.نعترف بالأمميتين الأولى[4]، والثانية[5] كجزء من تاريخنا، ولكن حزبنا الأممي......

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