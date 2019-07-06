2019/07/06 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( 2 ) مصطلحات سياسية وإقتصادية ( 2 / 1 ) الاستعمار ( طلب التعمير والعمار) 1 ـ هو من التعمير للأرض أو للقلب بالايمان .2 ـ فى المقارنة بينهما قال جل وعلا : ( مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّـهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ-;- أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَـٰ-;-ئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿-;-١-;-٧-;-ᥓ......

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