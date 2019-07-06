شاهد..قيادي داعشي متنكر بزي نسائي في قبضة الامن

2019/07/06 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، متنكرا بزي نساء في مدينة الموصل شمالي البلاد....

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