بعد هواوي.. سامسونغ وفرحة ما تمت.. انخفاض بالأرباح إلى النصف في الربع الثاني من 2019

2019/07/06 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة سامسونغ الكورية، أنها تتوقع تراجع أرباحها بنسبة 56 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي في مواجهة ضعف الذي تشهده سوق الرقائق

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