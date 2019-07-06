ماني يقود السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

2019/07/06 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماني يقود السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقياحجز المنتخب السنغالي مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على نظيره الأوغندي 1-0، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.سجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في (د.15)، قبل أن يهدر ركلة جزاء في (د.58).وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره منتخب بنين الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .وصعد المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 9 نقاط.

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