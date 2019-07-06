أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

2019/07/06 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يقيل محافظ البنك المركزيأقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه، مراد أويسال، بديلا عنه، وذلك بعد تسجيل الليرة تراجعا جديدا.ووفق مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية فإن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه مكانه.ويأتي قرار الرئيس التركي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد بحل لخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حاليا والبالغة 24%.وسجلت الليرة التركية تراجعا جديدا الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع تواتر أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي إلى الميزانية العامة.وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.

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