2019/07/06 | 08:07

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عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد 20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات

عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد

20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات

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