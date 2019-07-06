2019/07/06 | 08:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد 20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد 20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات
عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد
20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بشدة 5.5 درجات بعد 20 دقيقة من زلزال بلغت شدته نحو 7 درجات) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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