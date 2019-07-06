2019/07/06 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالا قويا بلغت قوته 7.1 درجة تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاما.وقالت رويترز إنه لم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار، ووقع الزلزال على بعد 202 كم (125 ميلاً) إلى الشمال من لوس أنجلوس وتم تعديله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).