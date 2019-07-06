مواقع التواصل الاجتماعي تتغنى بانجاز وزارة الثقافة بادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/06 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغنت مواقع التواصل الاجتماعي بالانجاز الكبير، المتمثل بادراج مدينة بابل الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي.

وعبر مغردون في هذه المواقع، بتعليقات عبرت عن غبطتهم بهذا الانجاز،

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