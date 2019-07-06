2019/07/06 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لأول مرة عقب خروجه من المستشفى وتلقيه العلاج من وعكة صحية شديدة.

ونشرت الرئاسة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك فيديو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور للرئيس التونسي منذ خروجه من المستشفى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور للرئيس التونسي منذ خروجه من المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).