مرور بغداد: جميع لوحات الأرقام تم طبعها وستوزع الأسبوع المقبل

2019/07/06 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف معاون مدير مرور بغداد العميد سامي التميمي، السبت، عن اتمام طبع جميع الأرقام الخاصة بالمركبات في بغداد، مشيرا الى أنها ستسلم جميع الأرقام خلال الأسبوع المقبل.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان” وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه فور تسنمه منصبه مديرية المرور بطبع جميع الارقام الخاصة بالسيارات دون تلكؤ”.واضاف ان “المديرية […]

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