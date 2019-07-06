2019/07/06 | 08:44

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بعد تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين بأن الصحفي خط أحمر قائد عمليات البصرة يعتذر معلناً انتهاء الأزمة مع الصحفيين

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تاريخ النشر

06/07/2019 08:41 AM

المشرق – قسم الاخبار:اعتبرَ نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، الصحفي خطا أحمر، فيما أكد إمكانية النقابة، بمقاضاة أي مسؤول في حال الاعتداء على صحفي.



وقال اللامي، في كلمة له خلال اجتماع عقد في محافظة البصرة: إن حضورنا الى البصرة رسالة اطمئنان لجميع الصحفيين في العراق، مضيفا: ان الصحفي خط احمر وبامكاننا مقاضاة اي مسؤول خارج العراق اذا تعذر علينا مقاضاته داخل البلاد في حال الاعتداء على اي صحفي يعمل وفق القانون.



من جانبه اعلن نقيب الصحفيين في البصرة عباس فاضل امس الجمعة، انتهاء الازمة التي خلفتها تصريحات قائد عمليات البصرة الفريق قاسم نزال بشأن اعتقال الصحفيين.



وقال فاضل: ان اجتماعا موسعا عقد ضم وفدا من نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة النقيب مؤيد اللامي وقيادة العمليات المشتركة ومجلس البصرة وصحفيي البصرة عقد في مجلس المحافظة صباح امس، لمناقشة التهديدات التي اطلقها نزال ضد صحفيي البصرة، مضيفا: ان هناك جهودا بذلت من قيادة العمليات ونقابة الصحفيين وحكومة البصرة لانهاء الازمة وتم بالفعل ذلك عقب اعتذار نزال من الصحفيين وتأكيد العمليات المشتركة بان من حق الصحفي نقل الاحداث وانه شريك اساسي في نقل انتصارات القوات الامنية على الارهاب.



ووصل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على رأس وفد من مجلس النقابة، صباح امس الجمعة، إلى محافظة البصرة، فيما عقد اجتماعا مع صحفيي المحافظة على خلفية التهديدات التي تعرضوا لها.



وكان قائد عمليات البصرة الفريق قاسم نزال، قد توعد باعتقال الصحفيين الذين يغطون تظاهرات غير مرخصة في المحافظة.

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