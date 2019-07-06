72 مليار دولار احتياطي العراق من العملة الأجنبية

2019/07/06 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الاخبار:أعلنَ البنك المركزي العراقي ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار، مبينا ان هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي يتَّبعها البنك وعن تنويعها باستعمال ادوات آمنة.



وقال مصدر مخول في البنك المركزي في بيان: انه ارتفع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار امريكي، في ضوء بيانات النصف الاول من سنة 2019، مؤكداً على إمكانية ارتفاع هذه الاحتياطيات الى حدود الـ86 مليار دولار فيما لو قامت وزارة الماليَّة، بالاستفادة من ارتفاع عوائد تصدير النفط، بتسديد الـ14 مليار دولار الى البنك المركزي، والتي تمثل حوالات الخزينة التي خصمها البنك اثناء فترة الازمة المالية، سعياً منه إلى تحقيق الاستقرار المالي آنذاك.



واضاف: ان هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي يتَّبعها البنك وعن تنويعها باستعمال ادوات آمنة، الامر الذي يعزز الموقف الائتماني دوليا، ويعزز الثقة بالاقتصاد العراقي، فِي إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما تؤكده مؤشرات سعر الصرف التي بقيت بحالة من الاستقرار المتوازن على مدى السنتين الماضيتين.

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