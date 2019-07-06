الداخلية تنفي إلغاء هويات وإجــــازات حمـــل الســلاح

2019/07/06 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:نفتْ وزارة الداخلية قيام وزيرها ياسين طاهر الياسري بالغاء هويات واجازات حمل السلاح.وقالت الوزارة في بيان: إن الانباء التي اشارت الى قيام وزير الداخلية بالغاء هويات واجازات حمل وحيازة السلاح غير صحيحة.ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصادرها الاصلية.

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