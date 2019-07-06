نائب عن سائرون: الحاجة انتفت لتحالفي البناء والإصلاح

2019/07/06 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، عدم وجود اي جدوى من بقاء تحالفي الاصلاح والبناء بعد تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحاجة من التحالفين انتفت بعد تشكيل الحكومة.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن انهيار التحالفات السياسية والشروع في تشكيل اخرى بحاجة الى جدية في العمل السياسي”، مبينا انه “لا […]

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