2019/07/06 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية، امس الجمعة، إن الفيديو الذي نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي حصل على دار مدرس اللغة الانكليزية عماد خليل ابراهيم المولى في ثانوية دار السلام للبنين والذي ادعت فيه انه اعتداء على مراقب منع طالب من الغش وبعد التحري بالموضوع نود ان نوضح ان الموضوع عار عن الصحة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:الفيديو الذي نشرته بعض مواقع التواصل الخاص بالاعتداء على احد الملاكات التعليمية هي مشكلة عشائرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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