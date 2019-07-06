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في اليوم الأول من المنافسات ذهبية وبرونزية لألعاب قوى الناشئين في البطولة العربية

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تاريخ النشر

06/07/2019 09:13 AM

تونس – ميثم الحسني حصد منتخب العراق للناشئين بالعاب القوى وسامين ذهبي وبرونزي في أول يوم من منافسات البطولة العربية الجارية أحداثها في ملعب رادس بالعاصمة التونسية بمشاركة 18 دولة، وتألق لاعبا المنتخب العراقي أمير فالح في فعالية القفز بالزانة وسجاد عبد الخالق في الوثب العالي ويفتتحا جدول أوسمة العراق.ذهبية الزانةشارك في السباق سبعة رياضيين بدأت المحاولات من الارتفاع 3،50م وبقي لاعب منتخبنا أمير فالح في الانتظار حتى توقف المتسابق الجزائري الذي حصد الفضية عند 3،80م قبل أن يفتتح أمير محاولات على الارتفاع 4م ومنذ المحاولة الأولى اجتازها وضمن الميدالية الذهبية وحاول مباشر على ارتفاع 4،30م ولم ينجح أمير في اجتياز العارضة ليتوج بطلا للبطولة العربية ويحصد ذهبية السباق .



وقال المدرب فاض عباس الهلالي أن العراق ولاد بالمواهب وبفضل الله تمكنا من حصد الوسام الذهبي لنبرهن بأن العراق فرض سطوته على سباقات الزانة في المنطقة العربية وينافس بقوة أسيويا على المراكز الأولى.



وبين أن هذه البطولة هي السباق الدولي الأول للرياضي أمير فالح وسيسير على خطى شقيقه منتظر في حصد الأوسمة والألقاب ونتمنى أن يوفق وفدنا في مضاعفة الأوسمة رغم أن أعداد منتخبنا لا يتوافق مع أعداد المنتخبات الأخرى التي عسكرت أغلبها في القارة الأوربية.برونزية العاليوتمكن الرياضي سجاد عبد الخالق من خطف برونزية السباق بعد منافسة شرسة من ثمانية لاعبين وبعد منافسة شرسة من اللاعبين تمكن سجاد من اجتياز ارتفاع بلغ 1،90م ليتوج بالبرونزية خلف القطري الذي نال الذهبية والكويتي الذي حصد الوسام الفضي.



وقال المدرب فراس راضي أن اللاعب سجاد صغير بالعمر وتنقصه خبرة السباقات الدولية مع ذلك تمكن من اعتلاء منصة التتويج بفوزه بالوسام البرونزي رغم أنه يملك رقم شخصي تجاوز من خلاله المترين لكن لكل سباق ظروف ومناخات.



وبين أن المنافسة كانت شرسة وكنا نطمح على الأقل لتحقيق الوسام الفضي لكن قدر الله وما شاء فعل والبرونزية ليست سيئة وفق مستويات المنتخبات الأخرى، وبالتالي نطمح لمواصلة التدريبات وزيادة جرعات التدريب لمواصلة الانجازات.بقية النتائج100م حواجز: أجزاء بسيطة من الثانية فصلت كوردستان بامو من التتويج بأحد الأوسمة حيث بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 15،81 ثا بفارق عشر اجزاء من الثانية عن صاحبة البرونز التونسية التي قطعت المسافة بزمن 15،71 ثا.



100م اللاعب سيف رعد حل بالمركز الرابع بعد أن قطع المسافة بزمن 11 ثانية ،كذلك بمنافسة شرسة مع صاحب البرونزية وبفارق أجزاء بسيطة من الثانية.



110م حواجز حل لاعب منتخبنا احمد طالب سادسا ومحمد نجاح حل سابعا .



الوثب الطويل: حسين عامر حل عاشرا بين ثلاثة عشر مشارك وقفز لمسافة بلغت 5،71م . بداية مشجعةرئيس الاتحاد العراق لألعاب القوى الدكتور طالب فيصل أكد أن النتائج مشجعة والبداية طيبة رغم ضعف الأعداد حيث أن المنتخب الحالي هو الأول بين منتخباتنا للناشئين لم يدخل معسكر تدريبي بسبب الظروف المالية التي مر بها الاتحاد.



وبين أن المنتخبات الأخرى جاءت من دول مختلفة واعداد طويل الأمد، والمعسكرات التدريبية مؤثرة جدا على تحضير الرياضيين وتهيئتهم كون جميعهم يدخل لأول مرة في السباقات الدولية مع ذلك منتخبنا حقق الذهبية والبرونزية في اليوم الأول رغم قوة المنافسة ونأمل لتحقيق أوسمة أخرى.



وأوضح أن الرياضيين الذي لم يتوجوا بالأوسمة لا يعني أنهم فشلوا على العكس فريقنا لم يحظى بالتحضير المناسب مقارنة بالمنتخبات الأخرى مع ذلك كنا منافسين وبقوة في أغلب الفعاليات التي شارك من خلالها لاعبينا.

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