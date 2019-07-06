مدرب الطلبة: نسعى لاستعادة التوازن أمام الكهرباء

2019/07/06 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المشرقأكد مدرب كرة الطلبة علي هادي أنه يطمح لإعادة التوازن للفريق من خلال مباراة اليوم أمام فريق الكهرباء في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري والتي ستقام في ملعب الشعب الدولي.وقال هادي أن مباراة اليوم مهمة بالنسبة لفريقنا أولا نسعى لاستعادة التوازن حيث حققنا نتائج إيجابية في الجولتين السابقتين قبل أن نخسر في الجولة الماضية أمام الصناعات الكهربائية بطريقة دراماتيكية وبالتالي نسعى للعودة إلى الانتصارات من خلال لقاء الكهرباء.وبين أن فريق الكهرباء متطور وحقق نتائج متميزة ووضعه المعنوي على أفضل حال بعد تأهل الفريق لنهائي كأس العراق، لافتا أن الطلبة هو الآخر فريق كبير ويبحث عن هويته في الموسم الحالي رغم الظرف الصعب الذي يمر به النادي، منوها أن المباراة أهميتها تكمن لتقارب الفريقين بلائحة الدوري حيث نسبقهم بفارق نقطة وعلينا تحقيق النقاط الثلاث لإبعاد الكهرباء عن منافستنا.وأشار إلى أن الطلبة مطالب برد الدين للكهرباء الذي أخرج الفريق في بطولة كأس العراق قبل استلامي الفريق بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وبالتالي علينا أن نقدم مباراة تليق بأسم نادي الطلبة.يشار إلى أن فريق الطلبة يحتل المركز التاسع برصيد 43 بينما يحتل الكهرباء المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

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