جوازات اربيل تعدل عن قرار الدوام الرسمي يوم السبت بأمر من بغداد

2019/07/06 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الجوازات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، عن الغاء العطلة في يوم السبت من كل اسبوع بأمر من وزارة الداخلية الاتحادية.

وقالت المديرية في بيان اليوم الجمعة انه “نحيط المواطنين الاعزاء علما بأنه من الان وصاعدا ستكون ايام السبت عطلة رسمية في المديرية وفق قرار صادر من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد”.

ودعت المديرية في بيانها الناس الى عدم مراجعتها في ايام السبت.

وكانت مديريتا الجوازات في اربيل والسليمانية قد اعلنتا يوم الاثنين الغاء عطلة يوم السبت في دوائر الجوازات في العراق والاقليم بسبب كثرة المعاملات.

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