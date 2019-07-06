2019/07/06 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو اللجنة المالية النائب صادق مدلول السلطاني المشارك في جلسة التصويت على ادراج مدينة بابل الاثرية ، امس الجمعة ، ان امام الحكومة الاتحادية والمحلية تحديات كبيرة للنهوض بواقع مدينة بابل الخدمية والاستراتيجية باعتبار انها باتت الان جواز سفر دبلوماسيا للسواح.واكد السلطاني في حديث لوكالة الانباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى ان”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية:خصصنا 60 مليار دينار لمدينة بابل بعد ادراجها على لائحة التراث العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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