انشاء فرق جوالة لاكمال الهويات التقاعدية لذوي الشهداء

2019/07/06 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، عن عزمها انشاء فرق جوالة لزيارة ذوي الشهداء في منازلهم من اجل اكمال هوياتهم التقاعدية.وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب بالمؤسسة طارق المندلاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “لدى الدائرة مشروعا يتضمن انشاء فرق جوالة بالتعاون مع الجهات المعنية لزيارة ذوي الشهداء في […]

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