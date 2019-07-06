البنك المركزي:مليار دينار لآثار بابل

2019/07/06 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، امس الجمعة، تخصيص مبالغ تقدر بمليار دينار لأثار بابل، مشيراً الى ان هذه الأموال ستنفق بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المحلية.وقال البنك في بيان وتابعته وكالة صدى انه “انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، ولأن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني،

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