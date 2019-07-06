الخزعلي من بيروت: الحفاظ على الحكومة ضرورة وطنية والسعودية فشلت بالعراق

2019/07/06 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أن الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ضرورة وطنية”، فيما اشار إلى أن السياسات السعودية فشلت في العراق.ونشر الصحافي اللبناني نور أيوب على صفحته بالفيسبوك تصريحات للخزعلي قال إنه ادلى بها “اثناء لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، مع عددٍ من “المهتمين” […]

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