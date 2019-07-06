2019/07/06 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - مراسلون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: لماذا دمج الحشد الشعبي بالجيش ليس مناسباً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: لماذا دمج الحشد الشعبي بالجيش ليس مناسباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).