2019/07/06 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الجمعة، العراقيين بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي.وقال عبد المهدي في تهنئته أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي الكريم بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، وهو انتصار آخر لعراق الحضارة الذي كان وسيبقى منارة لكل العالم .وأبارك الجهود الكبيرة التي بذلت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يهنئ العراقيين بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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