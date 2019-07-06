تعويض 250 متضرراً من الاعمال الارهابية في بغداد

2019/07/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، السبت، عن توزيع دفعة جديدة من تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية شملت 250 متضررا بمبلغ مليار و500 مليون دينار.وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة وزعت دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية من المشمولين […]

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