بنين تطيح بالمغرب في أول مفاجآت كأس امم إفريقيا

2019/07/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب بنين على المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة (1/1)، التي جرت امس الجمعة، عن دور ثمن النهائي في ملعب السلام بالقاهرة.وسجل لمنتخب المغرب يوسف النصيري في الدقيقة 75 ، ولبنين، مويس أديليو في الدقيقة 53.

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