الشباب والرياضة تتلقى خطاباً رسمياً من الاولمبية الدولية يمثل خارطة الطريق لحل الأزمة

2019/07/06 | 09:36

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بغداد :سومر نيوز

اكدت وزارة الشباب والرياضة، السبت، تلقسها خطاباً رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية يمثل خارطة الطريق ل...

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