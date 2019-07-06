الثقافة: عمليات التنقيب في بابل ستزيد عقب قرار اليونسكو

2019/07/06 | 09:36

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بغداد :سومر نيوز

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السبت، عن الخطوات المقبلة للوزارة ومنظمة اليونسكو في بابل بعد إدر...

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