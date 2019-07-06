بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم السبت 9:00 AM

2019/07/06 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية مقارنة بالدينار العراقي اليوم السبت الموافق السادس من شهر تموز عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي =

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