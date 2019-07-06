2019/07/06 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف تحالف الفتح، عن وجود نية لدى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بإبقاء عدد من أصحاب الدرجات الخاصة الحاليين الذين يديرون مؤسساتهم بالوكالة، في

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