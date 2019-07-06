الحشد يحبط هجوما داعشيا على نقاط تفتيش شمال شرق ديالى

2019/07/06 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قيادة اللواء في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المفارز القتالية في الفوج الثالث نجحت من احباط هجوم شنه تنظيم داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالى".واضافة ان" بسالة وشجاعة المفارز في الفوج الثالث اسهمت في احباطه".انتهى..م.م

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