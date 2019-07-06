الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية غرب كركوك

2019/07/06 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الإجرامي غرب كركوك، فيما دمرت عدد من المضافات التابعة للتنظيم .وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبدالله عطية الشغانبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “استنادا لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء الثاني والعشرين للمهمات الخاصة […]

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