2019/07/06 | 09:40

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تحقيق حول مكالمة منسوبة لقائد عسكري مع "سي آي آي" كشف مواقع لـ "حزب الله" العراقي

كلمة -

بغداد

أمر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس الجمعة، بتشكيل

لجنة تحقيق حول مدى صحة مكالمة هاتفية منسوبة لقائد عسكري مع عميل

بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إي".

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الدفاع أمر بتشكيل لجنة تحقيقية،

لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب

حسب ادعاء التقرير الإعلامي، لقائد عمليات الأنبار (غرب) اللواء

الركن محمود الفلاحي".

ووفق التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية، التي استمرت نحو 7 دقائق،

"طلب عميل بـ سي آي إي، من قائد عمليات الأنبار تحديد مواقع فصيل

حزب الله (العراقي) المقرب من إيران، والمنتشر في قضاء القائم غربي

المحافظة، لغرض تسليم الإحداثيات إلى الجانب الإسرائيلي لقصفها".

وفي مكالمة ثانية، قدم عميل الـ"سي آي إي"، شكره لقائد عمليات

الأنبار على تسلم الجانب الأمريكي الإحداثيات الخاصة بمواقع انتشار

فصيل حزب الله الشيعي، المسلح في المحافظة.

وطلب العميل، بحسب التسجيل الصوتي، من قائد عمليات الأنبار "لقاء مع

وفد أمريكي رفيع في قاعدة الحبانية الجوية بالمحافظة، لغرض التنسيق

المباشر مع الجانب الأمريكي"

ووفق التسجيل نفسه، فإن الإحداثيات الخاصة بمواقع فصيل "حزب الله"

في قوات الحشد الشعبي العراقي (تابعة للجيش)، سلمها الفلاحي، للجانب

الأمريكي، في 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وحتى الساعة (17.27 ت.



غ)، لم يصدر أي تعقيب حول الموضوع من

الفلاحي.

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