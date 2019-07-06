نائب يدعو لتخصيص مبالغ مالية لإزالة المخلفات الموجودة قرب آثار بابل

2019/07/06 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، السبت، الحكومة العراقية الى تخصيص مبالغ مالية لتأهيل وإزالة كافة المخلفات الموجودة قرب أثار بابل وتأهيلها بعد أن تم وإدراجها على لائحة التراث العالمي.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “التصويت على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو يدل على […]

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