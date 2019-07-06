2019/07/06 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مدير مكتب سماحة المرجع اليعقوبي(دام ظله) في مشهد المقدسة فضيلة الشيخ عمار الهلالي أستاذي البحث الخارج ,سماحة الشيخ رضا كياني وهو أستاذ الخارج فقه وأصول في حوزة مشهد المقدسة, و سماحة السید حسن الشریفي أستاذ بحث الخارج في مدرسة نواب و القائم في مشهد المقدسة السید حسن الشریفي یعد من الشخصیات العلمیة و الناشطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة يستقبل في مكتبه أساتذة في البحث الخارج النعيم نيوز.

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